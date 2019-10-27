شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى: العالم الآن مكان أكثر آمنا بعد مقتل أبو بكر البغدادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن تنظيم داعش يعد من أخطر من المنظمات الإرهابية فى العالم، متابعا أن مشاهد الذبح وقطع الرؤوس التى نفذها التنظيم الإرهابى تحت قيادة أبو بكر البغدادي على مشهد من العالم.

وأضاف الرئيس ترامب، خلال كلمة له للإعلان عن تفاصيل مقتل أبو بكر البغدادي، أن زعيم تنظيم داعش كان متوحشا وعنيفا والآن لقى حتفه، مقدما الشكر إلى سوريا والعراق والأكراد فى سوريا، على الدعم من أجل التخلص من أبو بكر البغدادي.

ووجه الرئيس ترامب، الشكر إلى رجال الاستخبارات الذين جعلوا هذه العملية ممكنة، وكذلك الجنود الأمريكيين وهيئة الأركان الأمريكية والمتحرفين فى وكالات أمريكية أخرى على التخلص من هذا الجبان، قائلا: "العالم الآن مكان أكثر آمنا".

وأشار الرئيس الأمريكى، إلى أن الأكراد فى سوريا قدموا معلومات مفيدة إلى القوات الأمريكية المشاركة فى عملية قتل أبو بكر البغدادي.