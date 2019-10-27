شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: العملية الأمريكية لقتل البغدادي شُنت من قاعدة جوية في غرب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول أمريكى لرويترز، اليوم الأحد إن الغارة التي قامت بها قوات العمليات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا ضد أبوبكر البغدادى زعيم تنظيم الدولة الإسلامية شُنت من قاعدة جوية فى غرب العراق.

وشدد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه على أهمية دور العراق في نجاح العملية.

وقال المسؤول إن "مسؤولي المخابرات والأمن العراقيين ساهموا في نجاح العملية"