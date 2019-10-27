شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب أورانوس يصل أقرب نقطة للأرض ويضاء وجهه بالكامل بنور الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء مصر والوطن العربى مساء اليوم الأحد، وصول أورانوس الكوكب الأزرق المخضر إلى أقرب نقطة من الأرض ويكون وجهه بالكامل مضاء بنور الشمس وهو أفضل وقت لرصده خلال السنة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن وقوع أورانوس فى أقرب نقطة من الأرض هو بحسب المعايير الفلكية فقط ولكن فى الواقع فإن الكوكب لا يزال بعيدا، ونظرا لأن أورانوس فى التقابل سيشرق مع غروب الشمس ويصل أعلى نقطة فى السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالى .

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وتابع التقرير، أن المقصود بالتقابل هو أن الكوكب يقابل الشمس فى سماء الارض وهى ظاهرة تحدث كلما وقعت الأرض بين الشمس وأورانوس .

وأشار التقرير، إلى أنه من المعروف عندما يكون أحد الكواكب فى التقابل يكون فى قمة لمعانه وأفضل أحواله ولكن بالنسبة لأورانوس سيبقى خافتا للعين المجردة.

ولمحاولة رصد أورانوس بالعين المجردة يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيدا عن التلوث الضوئى للمدن ويمكن رؤيته بسهوله من خلال المنظار، حيث سيظهر كنقطة ضوئية خافته بشرط أن يعرف الراصد تحديد مكانه من خلال استخدام أحد التطبيقات للهواتف الذكية.