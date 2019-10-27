شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: "تابعنا عملية قتل أبو بكر البغدادي عبر الفيديو وكان يبكى ويصرخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال كلمته بعد مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابى: "أننا تابعنا عملية قتل البغدادي عبر الفيديو، شكرا للتكنولوجيا". وقال ترامب، إن أبو بكر البغدادي قتل وتسبب بمقتل 3 من أطفاله خلال العملية، مشيرا إلى أن زعيم تنظيم داعش الإرهابى كان فى حالة ذعر وكان يبكى ويصرخ.

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