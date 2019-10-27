شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 10 ملايين قرار على نفقة الدولة مؤخرا وهدفنا توفير رعاية لغير القادرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن العلاج ضمن منظومة إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة لم يتسبب فى وقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين فى علاج باقى الأمراض خلاف التخصصات التى تشملها مبادرة قوائم الانتظار.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المجالس الطبية المتخصصة مستمرة فى إصدار القرارات للمرضى على نفقة الدولة، حيث تم اصدار ما يقرب من 10 ملايين قرار خلال 4 سنوات ونصف، مُشيرةً إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.
يشار إلى أن مبادرة القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة قللت مدة انتظار المرضى لإجراء العمليات الجراحية، والمساواة بينهم فى تخصصات قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الرمد، جراحة الأورام، زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة.
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