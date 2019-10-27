شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى: تشغيل أولى الرحلات البريطانية لمطار شرم الشيخ ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الطيران المدنى، عن تشغيل أولى الرحلات الجوية البريطانية إلى مطار شرم الشيخ الدولى خلال شهر ديسمبر القادم . Advertisements واضافت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم الأحد، من المقرر أن تبدأ إحدى شركات الطيران البريطانية تشغيل أولى رحلاتها القادمة من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة شرم الشيخ وعلى متنها 168 راكبًا، ويستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيًا حتى شهر مارس 2020، وذلك تزامنًا مع الحركة السياحية المتزايدة التى تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوى الحالى.

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