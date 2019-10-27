شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يبث فيديو لعملية قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بث التلفزيون العراقى فيديو لمقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادى قال إنها للغارة الأمريكية التى نُفذت فى سوريا وقتلت البغدادى، وفقا لما نشرته قناة العربية.

أظهرت تفاصيل الفيديو لقطات مصورة نهارا نقلها تلفزيون العراق، لأثار الغارة، وأيضا ملابس ممزقة وملطخة بالدماء.

وأضاف التلفزيون العراقى نقلا عن خبير فى شؤون الجماعات الإرهابية، أن المخابرات العراقية ساعدت فى تحديد موقع أبو بكر البغدادى.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قالت إن مصدرا استخباراتيا أكد مقتل زعيم التنظيم، وأكدت الوكالة أن مصدرا أمنيا أعلن مقتل غزوان الراوي، وهو المسؤول الأمنى الخاص بزعيم تنظيم داعش فى العملية ذاتها.

Advertisements

ونقل المرصد السورى لحقوق الإنسان عن مصادر موثوقة قولها، إن معلومات استخباراتية كانت لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية واستخبارات "الإدارة الذاتية" لشمال وشمال شرقى سوريا حول وجود قيادات من الصف الأول لداعش فى منطقة باريشا، إلا أن العملية تأخرت على الرغم من وجود معلومات استخباراتية بسبب انطلاق العملية العسكرية التركية شرق الفرات.