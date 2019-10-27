شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أبو بكر البغدادي مات مثل الكلب وسنقضى على زعماء الإرهاب حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالقضاء على زعماء الإرهاب حول العالم، قائلا: "سنقتل زعماء الإرهاب وقتلنا بعض الاسماء ولكنها لم تكن كبيرة".

وأضاف "ترامب" خلال مؤتمر صحفى، للإعلان عن عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، اليوم الأحد، حصلنا على بعض المعلومات عن البغدادي قبل أسبوعين، ومات مثل الكلب، حتى يعرف تابعوه كيف قتل هذا الشخص، لأنه لم يقتل كبطل بل مات كجبان وقاد 3 أطفال معه إلى الموت وكان يعرف أن النفق مسدود".