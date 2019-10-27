شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: داعش قتل الأبرياء فى مصر.. والإرهابيون لا ينبغى أن يناموا بهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب اليوم الأحد، إن يد أمريكا طويلة جدا، حيث قتلنا حمزة بن لادن الابن الأعنف لأسامة بن لادن والوريث الشرعى لتنظيم القاعدة الإرهابى.

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وأضاف "ترامب" خلال مؤتمر صحفى، للإعلان عن عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، اليوم الأحد، الإرهابيون قتلوا أبرياء ولا ينبغي ان يناموا بهدوء وراحة مع علمهم باننا سنقضى عليهم.

وتابع: تلك الجرائم المروعة مث قتل الطيار الاردنى والذى وقع فى أيديهم، حيث وضع فى قفص وتم حرقه حيا، وأيضا قتل المسيحيين فى ليبيا ومصر، وقتل الايزيديين فى العراق، ويعد من أسوأ التنظيمات الارهابية.