شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة أسرية تضع روشتة لعنف الشباب والحد من تأثيره المدمر على الأسرة والمجتمع‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة زينب أحمد نجيب، الخبير الاجتماعي واستشاري العلاقات الأسرية، إن جريمة قتل الشاب محمود البنا المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة» والتي نفذها المتهمون واختيارهم يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر موعداً لارتكاب الجريمة، وتربص المتهمان «محمد .أ .ر» و«إسلام .ع» وأصدقائهم وقتلهم المجني عليه بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، بمطواة ومادة حارقة، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة مكتملة الأركان.

وأشارت «زينب» إلى تنامي ظاهرة العنف والبلطجة عند الشباب باتت من أكثر الظواهر التي برزت خلال السنوات الماضية، وازدادت بصورة كبيرة بعد ثورة 25 يناير وأصبحت تُشكّل خطراً كبيراً يُهدد استقرار الأسرة والمجتمع، كما أن مشاهد العنف والبلطجة في بعض الأفلام كالأسطورة وغيرها والتي تأثر بها العديد من الشباب وحملهم للسنج والمطاوي والمواد الحارقة واعتياده صور مشاهد الدم والقتل الأيام مقصودة أو غير مقصودة ساهم بشكل كبير في تزايدها، وأصبحت ذات خطر عظيم، موضحة أن الثقافة والتربية والأخلاق عنصراً أساسياً في انتشار الحد من هذه الظاهرة وأن المرء كلما ازدادت ثقافته وإيمانه بالقيم والأخلاق كلما قلت أخطاؤه.

وأضافت أن هناك خطورة بالغة تتمثل في بعض برامج الأطفال التي يتم عرضها عبر القنوات الفضائية وبعض أجهزة الهاتف المحمول والتي تقوم أكثرها على تغذية العنف لدي الأطفال في ظل غياب الرقابة الأسرية وانشغال الأم في أغلب الأوقات عن متابعة طفلها بل وتهديه جهازاً محمولا قد يكون هاتفاً أو تابلت للترفيه عن ذاته ولا تعلم أنها تقدم له بذلك كارثة حقيقية.

ولفتت إلى أن الحياة داخل المجتمع في السنوات الماضية وطبيعة العلاقات كانت بعيدة تماماً عما يشهده المجتمع الآن من ممارسات للعنف والقتل والسرقة حيث اختلفت فلسفة الحياة كثيراً بين الماضي والحاضر فقديما كانت العلاقات قائمة على الحب والتواصل والشهامة والجدعنة ورعاية الجار والصحبة الجيدة، أما الآن أصبحنا نتبع قيمة أخرى وهي حياة الصيد التي تقوم على القتل من أجل الحفاظ على البقاء.

وأضافت أن الفقر والبطالة وفقدان فرص العمل وزيادة الأسعار وافتقاد القدوة والظروف الاقتصادية السيئة قد تدفع بعض القيام بأعمال عنف منها البلطجة مقابل الحصول على المال فضلا عن غياب دور الأحزاب والمؤسسات الدينية وغياب الدور الإعلامي وتنامي ظاهرة العنف والبلطجة وتعطى المخدرات والمسكرات التي تقدمها أفلام السينما خاصة في أدوار البلطجي والمنتقم وغياب أدور الشهامة والرجولة وافتقار القدوة الحسنة.

ووضعت الخبير الاجتماعي عدة نصائح لتفادي الظاهرة العنف لعل أبرزها الحد من البطالة والفقر في المجتمع المصري ووجود حماية اجتماعية عن طريق الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية، فضلا عن التنشأة السليمة للأطفال وتنمية الوازع الديني والثقافي ووضع قوانين رادعة للحد من العنف والبلطجة، وعدم احترام القانون.

وأوضحت أن القصاص العادل من المجرمين والمتهمين وتحقيق العدالة هو الحصن الباقي للمجتمع للحد من هذه الظواهر الخطيرة التي باتت تؤرق المجتمع. وأشارت الدكتورة «زينب» إلى أن هناك عدة طرق للحد من خطورتها :

1/ تفعيل قوانين المحاسبة لجرائم العنف والبلطجة، طبقا لما نص عليه القانون ووضعه المشرع .

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2/ الحد من أفلام العنف ومشاهد القتل في الأفلام والمسلسلات وبرامج وألعاب الأطفال التي باتت تشكل قاسما مشتركا في معظم البرامج والألعاب.

3/ الإبلاغ الفوري عن أي أحداث عنف أو بلطجة للأجهزة المختصة وسرعة القضاء عليها.

4/ نشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي في المجتمع وإعلاء قيم العلم والتعليم وإبراز الجوانب الإيجابية والقدوة الحسنة في المجتمع وتشجيع النوابغ من العلماء والمفكرين والباحثين.

5/ إتخاذ العلماء والمفكرين وأبطال حربي أكتوبر والاستنزاف قدوة للشباب على ما يقدمونه للبشرية من علم ومعرفة تساهم في تقدم الأمم ورفع شأنها.

6/ إيجاد منابر وطنية للتوعية من خلال المساجد والكنائس والأحزاب والمدارس والجامعات وغرس القيم الوطنية بين أفراد المجتمع منذ الصغر وفى السنوات الأولى للدراسة.

7/ الوضوح والشفافية في نشر الأخبار وعدم الضبابية وإيجاد منابر توعية حقيقية من خلال رجال الدين والفكر والصحافة والإعلام والعلماء والمثقفين.

8/ ضرورة تدخل الدولة فورا ًعند نشر أي أحداث عنف أو بلطجة تمس أمن المجتمع ومناقشة الظاهرة خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

9/ سرعة تفعيل القوانين الرادعة التي تجرم البلطجة وحاملي الأسلحة والمواد الحارقة دون ترخيص ومعاقبة مرتكبيها.

10/ بث روح الانتماء بين أفراد المجتمع من خلال تحقيق العدالة والشفافية ومحاسبة المقصرين.