شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قضية «شهيد الشهامة» لسماع مرافعة الدفاع والمتهمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات الطفل فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، الأحد، نظر قضية مقتل محمود البنا المعروف باسم «شهيد الشهامة»، لسماع مرافعة الدفاع والمدعين من أسرة المجني عليه.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأي عام.

وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم «محمد راجح» و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.