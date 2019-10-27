شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة تعود لعقد جلسة محاكمة راجح بقتل «شهيد الشهامة» بعد استراحة نصف ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جلسة محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا المعروف باسم «شهيد الشهامة» في الإنعقاد للمرة الثانية بعد قرار المستشار باهر حسين، رئيس محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، رفع جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعة، بعد 5 ساعات من التداول، وعاودت بعدها المحكمة لمتابعة مشاهدة والاستماع للأحراز الموجودة في القضية.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم «محمد راجح» وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.