شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة مريم جون تحصد الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت الطفلة مريم جون جورج، على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز انسات تحت الـ7 سنوات والتم أقيمت أمس في ملعب نادى المقاولون العرب وتمت المسابقة على ٤ مراحل: أداء رقصة الحركات الأرضية وجهاز حصان القفز وجهاز المتوازي وجهاز العقلة.

وأشادت لجنة تحكيم البطولة بالمستوى الفني الذي قدمته أكاديمية «Go active» والتى صعدت مريم من خلاله لبطولة الجمهورية بقيادة الكابتن محمد الحديدى، والكابتن محمود صلاح، والكابتن صالح محمد، والكابتن ناهد شلبي وأحمد كمال. وحصلت مريم على الذهبية بعد تدريبها على مدار عامين متتاليين.

وقالت مريم: «مبسوطة جداً بالميدالية خصوصاً بعد تعب أيام كتير في التدريب ومبسوطة جداً بروح الفريق وبتنظيم اليوم». بدأت البطولة بالسلام الجمهورى ثم اختبارات كل فريق وتلاه احتفال بكل البطلات ثم توزيع الميداليات والشهادات والتقاط الصور التذكارية.