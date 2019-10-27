شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: «العدل» توافق على تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل استراتيجية الوزارة للتعليم الطبي المهني، وبرنامج الزمالة للأطباء خلال السنوات المقبلة.

وقالت الوزيرة، في مؤتمر صحفي الأحد: «هذا يوم تاريخي في وزارة الصحة، وبداية لاستدامة الإصلاح الصحي، واستمرار الخطوات القوية التي بدأتها الدولة العام الماضي بحزمة الإصلاح الصحي التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأوضحت زايد أن الاستراتيجية تأتي لتطوير بيئة العمل ودعمًا للأطباء، موضحة أنه تم دراسة عدد من النظم الصحية العالمية التي أثبتت فاعليتها، خاصة في الجمعية الملكية البريطانية وجامعة هارفرد، متابعة: «الترس بدأ ولن يتوقف، لأن التأمين الصحي الجديد لن يقوم ويثبت نجاحه دون استدامة الأطقم الطبية».

ولفتت إلى أن المنظومة الجديدة عنوانها الرئيسي أنه لن يلتحق أي طبيب بالعمل بمستشفيات ووحدات وزارة الصحة، دون أن يكون لديه فرص تعليم بالزمالة المصرية، ونقوم بتحديث معايير تقييم الطلبة وبالتعاون مع وزارة التعليم هناك شراكة مع بنك المعرفة فيما يخص الحصول على أجزاء لتصميم المنصة.

وقالت زايد: «كل الخريجين الملتحقين بالتكليف سيبدأون فورا اختيار رغباتهم بالزمالة المصرية، ولو مش عاوز تخصص يحصل على زمالة طب الأسرة، ويصبح الأسم طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية، ويجري تأهيل المستشفيات للعملية التعليمية».

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وذكرت أن أول دفعة يطبق عليها النظام الجديد تضم 832 طبيبا خريجين كليات الطب المتاحين للالتحاق بالزمالة المصرية في 24 تخصصًا.

في سياق آخر، أعلنت وزيرة الصحة موافقة وزارة العدل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات، مؤكدة: «راجعنا تعديل القانون مع وزارة العدل فيما يخص تغليظ العقوبات».

وشددت زايد على أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير الداخلية اللواء محمد توفيق؛ لعرض مقترح تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وحين الحصول على موافقة جميع الأطراف المعنية بالقضية، سيتم عرض مقترح التعديل على مجلس الوزراء لإقراره قبل إرساله للبرلمان.

وقالت الوزيرة إن النظام الجديد لتكليف الأطباء والزمالة يسعى لسد عجز الأطباء بالوحدات الصحية، مضيفة: «الوحدات بها عجز لأن نظام التكليف الحالي يتم خلاله إرسال الطبيب مجبرا إلى إحدى الوحدات الصحية ويظل عامين لا يعرف تخصصه بعد ذلك».

وأوضحت «زايد» أنه في النظام الجديد سيكون المستشفى الموزع به زمالة الطبيب، مسؤولًا عن توزيع وسد عجز الوحدات من أطباء المستشفى بالزمالة، بحيث كل طبيب 3 شهور للوحدة ووقتها يكون متعلمًا ومؤهلًا بشكل جيد.

وواصلت: «الوضع الحالي به عجز شديد والعام المقبل قيسوا العجز في الوحدات، سيقل العجز الكمي وتزداد الكفاءة».

وأردفت أن «التوزيع والتخصص سيكون له معايير تشمل المجموع واحتياج المرضى والوزارة بالمحافظات، ورغبة الأطباء المكلفين»، موضحة أن هناك 24 تخصصًا أمام الأطباء.