شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تتسلم الطائرة الرابعة من طراز الإيرباص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت «مصر للطيران»، صباح الأحد، الطائرة الجديدة الرابعة من طراز الإيرباص «A220-300» من إجمالي 12 طائرة من نفس الطراز تعاقدت عليهم الشركة، ومن المقرر وصولهم جميعًا قبل منتصف العام المقبل.

في سياق آخر، شاركت «مصر للطيران» بجناح متميز في فعاليات معرض الجاتا للسياحة والسفر Tourism Expo Japan 2019 والذى يختتم فاعلياته اليوم، ويقام في دورته هذا العام بأوساكا، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الطيران والسياحة لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر من دول الشرق الأقصى.

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ويعد هذا المعرض السياحى أحد أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وبحضور عدد كبير من العارضين من مختلف الدول وممثلي كبرى شركات الطيران العالمية، ومنظمي الرحلات والعديد من الخبراء في مجال السياحة والسفر.

حضر الافتتاح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، ونائب السفير المصري باليابان، وقاموا بجوله تفقديه تضمنت زيارة الجناح المصري، وأشادوا بالدور الريادي الذي تقوم به «مصر للطيران» ومجهوداتها الملموسة في دعم السياحة المصرية وتعزيز تواجدها ليس فقط في السوق الياباني بل في العديد من الأسواق الهامة على المستوى العالم.

معرض الجاتا للسياحة

معرض الجاتا للسياحة

كان في استقبال زوار جناح «مصر للطيران» بالمعرض محمد فرحات مدير مكتب طوكيو وفريق عمل المكتب لتقديم كل التسهيلات اللازمة ولإطلاع الجمهور على أحدث خدمات الشركة وعروضها الترويجية المقدمة للعملاء، وذلك نظراً لأهمية المعرض الذي يعد فرصة جيدة للتعريف بأحدث خدمات «مصر للطيران» وفرصة للالتقاء بكبرى شركات السياحة في اليابان ووكلاؤهم لمعرفه اتجاهات الحركة خلال الفترات المقبلة ولجذب شريحة وكلاء جدد، وتسير الشركة على هذا الخط رحلتين أسبوعيا، ومن المقرر تشغيل رحلة ثالثة اعتباراً من 25 ديسمبر المقبل لخدمة موسم الشتاء.