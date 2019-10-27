شكرا لقرائتكم خبر عن «كوزموس».. ألماني يعيش في سانت كاترين جاء على «عربة كارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف برنامج «مصر قريبة» المذاع على التليفزيون المصري، الألماني كوزموس، المقيم في سانت كاترين، بعد رحلة دامت ١٠ سنوات على ظهر عربة كارو بدأها من ألمانيا مارا بثمانية دول حتي وصل إلى سانت كاترين وأقام بها.

ألماني يعيش في سانت كاترين جاء على "عربة كارو"

ألماني يعيش في سانت كاترين جاء على "عربة كارو"

ألماني يعيش في سانت كاترين جاء على "عربة كارو"

ألماني يعيش في سانت كاترين جاء على "عربة كارو"

يقول محمد الجندي، رئيس تحرير البرنامج، إن «كوزموس» ينطبق عليه المقولة الشهيرة «لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا»، التي قالها مصطفي كامل منذ أكثر من مائة عام، وأثبتها وعاشها الألماني، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى يستضيف برنامج (مصر قريبة)، والذي عود مشاهديه دوما على كل جديد في برامج السياحة، يستضيف لأول مرة على شاشة التليفزيون المصري الألماني كوزموس بيرنهارد المقيم في سانت كاترين منذ أكثر من ١٢ عام والذي يعيش حياة بسيطة بين البدو في قبيله جبليه بسانت كاترين.وعن اللقاء تقول مخرجة البرنامج نور البيلى، الحاصلة على جائزة أفضل مخرجة برامج سياحية في الوطن العربى من المركز العربى للإعلام السياحى، «منذ أكثر من عام كامل نحاول نصور معاه لحد ما رضي التصوير معه، وهي فقرة من أمتع الفقرات رغم عناء دخول الصحراء، وتأخر في الموافقة على التصوير، ولكن سعدنا جدا، ولمسنا كيف يعيش مستمتعا وسط الطبيعة في مكان مقدس زي مدينة سانت كاترين.وتضيف المذيعة ريم الشافعي أن أكثر شئ أثر فيها أن أول كلمة قالها في اللقاء «أنا مستقر هنا ولا يمكن أن أترك مصر ولا سانت كاترين، لأن اللي حسيته هنا مش موجود في بلدي».يذكر أن برنامج مصر قريبة يتم عرضه الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء من كل أسبوع على شاشة القناة الفضائية المصرية البرنامج، وهو من تقديم ريم الشافعى وإعداد ياسمين قطب ورئيس تحرير محمد الجندي وإخراج نور البيلى.