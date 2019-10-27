شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج «#البنا_شهيد_حقه_راجع» يتصدر تويتر بـ150 ألف تويتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر هاشتاج «#البنا_شهيد_حقه_راجع»، موقع «تويتر»، خلال جلسة نظر القضية بحوالي 150 ألف «تويتة»، كما تصدر هشتاج «#محمود_ البنا» بنحو 11 ألف تويتة، وهاشتاج «#شهيد_الشهامة» بحوالي 1500 تويتة، وتعتبر الجلسة هي ثاني جلسات محاكمة المتهمين الأربعة بقتل محمود محمد البنا المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة».

وعلق «مغردون» عبر الـ«الهاشتاج»: «حقك في قلب مصر كلها»، و«حقك مش هنسيبه وبإذن الله هنجيبه»، و«عشمنا في ربنا كبير.. كبير أوي»، و«يارب أنت قادر متضيعش حق البنا شهيد الشهامة والرجولة»، و«وفيه حد يفارق ويسيبنا، إنما بيعيش جوا قلوبنا، بتغيب الشمس واسمه عمره ما يغيب».

وقال «مغردون آخرون» عبر الـ«الهاشتاج»: «وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت»، و«رُفعت القضية إلى قاضي السماء وعند الله تُجمع الخصوم»، و«تؤجل القضية ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار يوم يقدر بـ50 ألف سنة وينطق بالحكم ملك السموات والأرض في يوم يعرف بأن لا ظلم اليوم».