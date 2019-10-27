شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يلتقي سفير إستونيا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، سفير إستونيا بالقاهرة، ميكو هالجاس، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة. حضر اللقاء قيادات وزارة النقل، وتباحث الجانبان في إمكانية التعاون في مجال النقل البحري والسكك الحديدية وأعمال البنية التحتية، وكذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الموانئ البحرية، حيث تعتبر إستونيا من الدول المتقدمة في هذا المجال، كما أشار السفير الإستوني إلى رغبة الشركات الإستونية في التعاون مع الشركات المصرية في مجال النقل، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر واعد، وأن قطاع النقل في مصر شهد تطورًا كبيرًا في كافة مجالاته خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أكد وزير النقل أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال النقل، والتي يمكن أن تشكل مجالا للتعاون بين الجانبين، كما أن الشركات المصرية المتخصصة في مجال الطرق والكباري، والتي نفذت مشروعات عملاقة في مصر من الممكن أن تتعاون مع الجانب الإستوني في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أن يلتقي الجانب الإستوني مع المختصين في السكك الحديدية والنقل البحري في وزارة النقل المصري لتحديد أوجه التعاون المشترك حسب أولويات واحتياجات وزارة النقل.