شكرا لقرائتكم خبر عن «خارجية النواب» لمسؤولة الاتحاد الأوروبى: نرفض محاولة الإملاء والتقييم لأوضاع وطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الأحد، الوزير مفوض مارينا فرايلا، رئيس القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وقال درويش للمسؤولة الأوروبية، خلال اللقاء، إن فلسفة الشراكة المصرية الأوروبية منذ اتفاقية الشراكة عام ٢٠٠١ وطوال مسيرتها وصولا لاتفاق عام ٢٠١٧ ترتكز على الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين لتحقيق التنمية والاستقرار، مشيرا إلى أن هذا الحوار يتم على مستوى الدبلوماسية والحوارات الحكومية والتنفيذية والبرلمانية بين الجانبين.

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ولفت درويش إلى أن البرلمان الأوروبي بتشكيله الجديد لم يبدأ عمله إلا في شهر يوليو الماضى وكان على أعضائه عدم التسرع في إصدار قرارات ترتبط بالدول الصديقة والشريكة إلا بعد دراسة وافية لمقررات الشراكة وثوابتها ثم اجراء حوارات سياسية ولقاءات فعلية بممثلى مجلس النواب المصري، وأضاف: «هذه مبادئ الشراكة وقواعدها القانونية ولا يجوز مخالفتها بهذه القرارات الصارخة المتعجلة التي تعبر عن عدم التفهم لطبيعة المنطقة ولقضاياها ولقضايا التعاون المصري الأوروبي وللمصالح المشتركة بينهما».

النائب كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب يستقبل الوزير مفوض مارينا فرايلا رئيس القسم السياسى بسفارة الاتحاد الاوروبى بالقاهرة

وأضاف رئيس خارجية النواب أن حقوق الإنسان قضية وطنية مصرية وجزء من مخطط التنمية الشاملة، وقال: «نرحب بالحوار وتبادل الرؤى والخبرات مع كل شركائنا ونظرائنا فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز المبادرات الرامية لتحسين حقوق الإنسان عالميا ولكننا نرفض محاولة الإملاء والتقييم لأوضاع وطنية خالصة، خاصة إذا كانت تلك التقييمات مدفوعة بحملات ممنهجة ومكذوبة ومسيسة فهناك خط رفيع بين تبني حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين.

وطلب درويش من المسؤولة الأوروبية نقل الرسائل السابقة للممثلة العليا للسياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي التي تشغل نائب رئيس المفوضية الأوروبية ولمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبى .

وعقب اللقاء، أعلن درويش أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل لمناقشة أطر التحرك الخارجي للجنة مع الشركاء الدوليين في ضوء الفهم غير الصحيح للبعض وترويج المغالطات.