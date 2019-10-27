شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُتابع توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لمشروعات وزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة موقف إعادة هيكلة موازنة وزارة الصحة، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

ويأتي ذلك اتصالأً باللقاء الذي عقده رئيس الوزراء بوزيرة الصحة، مطلع الشهر الجاري، وكلف خلاله بتقديم تقرير شامل بالإحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقًا للأولويات، يكون مقرونًا بتوقيتات زمنية محددة، حتى يتم التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة.

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وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن ملف الصحة يشغل أولوية أولى بالنسبة للحكومة، وأن أي مبالغ تتوافر من الموازنة سيتم ضخها في قطاع الصحة، للنهوض به على النحو الذي يساهم في الإرتقاء بالخدمات التي يقدمها للمواطنين، وطالب رئيس الوزراء باجراء حصر بالمستشفيات التي تم البدء في تنفيذها، ووصلت نسبة التنفيذ لـ70% فأكثر ليتم التركيز عليها وإتمامها، وأوضحت وزيرة الصحة أن هناك حصرًا كاملاً بها.

من جانبها، عرضت الوزيرة تفاصيل إعادة هيكلة اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2019/2020، كما لفتت الوزيرة إلى الاحتياجات التمويلية المطلوبة لاستكمال المشروعات والمُبادرات لتحقيق الأهداف المرجوة. وأكدت الوزيرة أن ما تم تدبيره من موازنة الوزارة وإعادة الهيكلة، يبلغ إجمالي 3.4 مليار جنيه، يتم حاليًا ضخ هذا التمويل في المبادرات التي تقدم خدمات للمواطنين، بينما هناك تمويلأً آخر تحتاجه الوزارة لاستكمال مشروعاتها.

ونوهت إلى أنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لـ13 مستشفى نموذجيًا من إجمالي 30 مستشفى بدءًا من فبراير المقبل. وفي نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزيري التخطيط والمالية، بدراسة ما عرضته وزيرة الصحة بشأن التمويل المطلوب لاستكمال المشروعات، وفق ما تم بعد إعادة هيكلة الموازنة، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية مرحليًا، وفق الوفورات من الموازنة.