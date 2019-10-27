شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يجري زيارة مفاجئة للمعهد القومي للأورام بالتجمع الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، زيارة مفاجئة للمعهد القومي للأورام- فرع التجمع الأول، والذي يعد أول مستشفى متخصص في مصر لعلاج أورام الثدي للسيدات، ومناظير الجهاز الهضمي والمثانة.
وتفقد عبدالغفار أقسام الأشعة، والعلاج الكيماوي، وغرف العمليات، والإفاقة، والكشف، والعيادات الخارجية.
وتابع الوزير سير العمل بالمعهد، وشدد على أهمية الانضباط والالتزام بالحضور المبكر للأطباء للقيام بأداء أعمالهم، موجها بحسن استقبال المرضى، وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.
وأكد الوزير على الدور المحورى للمعهد القومى للأورام فى تقديم خدماته لملايين المرضى من مختلف المحافظات، مشددا على أهمية تطوير المستوى التعليمى والطبى بالمعهد، وتقديم خدمة علاجية وصحية عالية الجودة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يجري زيارة مفاجئة للمعهد القومي للأورام بالتجمع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.