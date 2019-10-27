شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يجري زيارة مفاجئة للمعهد القومي للأورام بالتجمع الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، زيارة مفاجئة للمعهد القومي للأورام- فرع التجمع الأول، والذي يعد أول مستشفى متخصص في مصر لعلاج أورام الثدي للسيدات، ومناظير الجهاز الهضمي والمثانة.

Advertisements

وتفقد عبدالغفار أقسام الأشعة، والعلاج الكيماوي، وغرف العمليات، والإفاقة، والكشف، والعيادات الخارجية.

وتابع الوزير سير العمل بالمعهد، وشدد على أهمية الانضباط والالتزام بالحضور المبكر للأطباء للقيام بأداء أعمالهم، موجها بحسن استقبال المرضى، وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد الوزير على الدور المحورى للمعهد القومى للأورام فى تقديم خدماته لملايين المرضى من مختلف المحافظات، مشددا على أهمية تطوير المستوى التعليمى والطبى بالمعهد، وتقديم خدمة علاجية وصحية عالية الجودة.