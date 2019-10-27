شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية: عملية البغدادى تأُجلت أكثر من شهر بسبب العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، عملية أبوبكر البغدادى تأُجلت أكثر من شهر بسبب الهجوم التركى على سوريا. أضاف المتحدث، العملية جرت بعد أن حددت أجهزة المخابرات التابعة لها مكان البغدادي وتابع، سنزيد من العمليات الاستخباراتية والجهود لتعقب خلايا تنظيم الدولة الإسلامية النائمة.

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