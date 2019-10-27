شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. كلمة الرئيس الأمريكى حول عملية استهداف أبو بكر البغدادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كلمة بعد قليل، حول عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

كانت مصادر عسكرية أمريكية، قالت إن عملية قتل البغدادى مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة.

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وذكر "المرصد السورى" أن القوة الأمريكية التى هاجمت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادى كانت تحاول اعتقاله حيا، لكنه فجّر نفسه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

يأتى ذلك فيما كشف مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، عن تعاون استخباراتى منذ 5 أشهر لملاحقة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابى.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، فى تغريدة بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": منذ خمسة أشهر وهنالك عمل استخباراتي على الأرض وملاحقة دقيقة حتى تم من خلال عملية مشتركة القضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي.. نشكر كل من ساهم في هذا العمل العظيم.