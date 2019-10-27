شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ترامب أثناء متابعته عملية استهداف أبو بكر البغدادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شبكة سكاى نيوز، صورة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مع الفريق الخاص بمتابعة عملية مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

Advertisements وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قبل قليل، إن قوات خاصة أمريكية قتلت ابو بكر البغدادى مؤسس داعش، زعيم أعنف تنظيم إرهابى فى العالم. وأضاف "ترامب" خلال مؤتمر صحفى، للإعلان عن عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة بحثت عن البغدادى سنوات كثيرة، مضيفا: القوات الخاصة الامريكية قامت بعملية خطيرة جدا أثناء الليل فى شمال غرب سوريا ونجحت بطريقة رائعة، ولم يفقد شخص حياته فى العملية".

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