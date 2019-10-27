"سوريا الديمقراطية": التدخل التركى تسبب فى تأخر مقتل أبو بكر البغدادي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قوات سوريا الديمقراطية، أن التدخل التركى تسبب فى تأخر مقتل ابو بكر البغدادي، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية". وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد عقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد، للكشف عن تفاصيل مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش.

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