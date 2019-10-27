شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أبو بكر البغدادي لقى حتفه داخل نفق بعد تفجير نفسه.. وجثته اندثرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه تم قتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش داخل نفق، وقد جلب 3 أطفال معه داخل النفق، موضحا أنه وصل إلى نهاية النفق، وفجر نفسه مع أطفاله من خلال سترته المخففة، وجثته اندثرت داخل النفق.

وأضاف الرئيس ترامب خلال كلمة له اليوم، أن عينات الحمض النووى أثبت مقتل ابو بكر البغداي، لافتا إلى أنه قضى أخر لحظات حياته فى رعب وخوف، متابعا: "جمعنا أدوات حساسة جدا تتعلق بنشأته وخطته المستقبلة، ومقتل البغدادي يؤكد على سعى أمريكا على هزيمة تنظيم داعش الإرهابى".