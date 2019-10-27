شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب تعليقا على مقتل زعيم داعش: أبو بكر البغدادي كان حيوانا جبانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه سيتواصل مع بعض العائلات الأمريكية التى فقدت ذويهم على يد تنظيم داعش الإرهابى.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفى، للإعلان عن عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، اليوم الأحد، سأتواصل مع عائلات ضحايانا الذين قتلوا على يد داعش، وسوف أتحدث مع عائلة الرهينة كايلا ميلر وما فعله لها بالطبع كانت قصة مروعة، وسجنها لمدة طويلة، وكانت فتاة جميلة جدا وتساعد الأشخاص، وظن أبو بكر البغدادي أنها جميلة ثم وضعها فى الأسر ثم قتلها، لقد كان حيوانا جبانا".