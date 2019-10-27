شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الانتهاء من مسودة قانون تغليظ عقوبة التعدى على الأطباء بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وكشفت وزيرة الصحة والسكان اليوم خلال مؤتمر، عن انتهاء الوزارة من مسودة قانون تغليظ عقوبة التعدى على الأطباء في المستشفيات، وتم مناقشته مع لجنة الصحة بمجلس النواب، تمهيدا لعرضه على البرلمان فى لجنة عامة، وقريبا سيتم عقد لقاء مع وزير الداخلية للتوافق على جميع التفاصيل.

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يشار إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لرفع كفاءة الأطباء وتدريبهم على تكنولوجيا تطبيب المريض وتوفير أفضل سبل العلاج له خاصة فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .