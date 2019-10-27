شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عن مشهد نهاية ابو بكر البغدادي: "تذكروا كل ضحايا التنظيم الإرهابى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن ابو بكر البغدادي كان يصيح ويتألم قبل قتله وكان خائفا ومذعوا، قائلا: "من يتحدث عن العنف فى التخلص من ابو بكر البغدادي أقول لهم فكروا فى عدد المرات التى رأيتم فيها الرجال يذبحون على أيادى تنظيم داعش، والطائر الأردنى الذى وضعه فى قفص وأشعلوا النيران فيه وكيف تأثر ملك الأردن بسبب وفاة هذا الطيار الرائع، وغيرهم من ضحايا التنظيم الإرهابى.. كل هؤلاء كانوا ضحايا تنظيم إرهابى يقوده ابو بكر البغدادي".

وأضاف الرئيس الأمريكى خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل عملية مقتل ابو بكر البغدادي، أن قائد التنظيم الإرهابى كان جبانا ولم يكن يريد أن يموت، وعرفنا أنه كان يتواجد فى النفق ووصلنا إليه حتى تم التخلص منه.

وأشار الرئيس ترامب، إلى أنه لا يرغب فى التواجد داخل سوريا، ويرغب فقط فى تأمين النفط ببعض الأماكن، مشددا على أن تكلفة تواجد القوات الأمريكية فى سوريا مرتفعة للغاية.