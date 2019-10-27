شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الحمض النووى حدد هوية أبو بكر البغدادي بعد 15 دقيقة من مقتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن قوات أمريكية فقط من قامت بعملية قتل أبو بكر البغدادي فى سوريا، مضيفا: المهمة كانت معقدة لكنه قتل بطريقة فظيعة جدا وهناك أشخاص اعتقلناهم، حيث تم اعتقلنا 11 طفلا خلال العملية وتم وضعهم تحت الرعاية.

وقال "ترامب" خلال مؤتمر صحفى، للإعلان عن عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، اليوم الأحد، أن اختبارات الحمض النووي حددت هوية البغدادي بعد 15 دقيقة من مقتله، مشددا على أن خلفاء البغدادي "تحت أعين" الولايات المتحدة الأمريكية.