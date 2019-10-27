شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف لبنان المركزى: 3 صرافين بدلوا عملات عربية إلى دولارات وشحنوها إلى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصرف لبنان (البنك المركزى) النقاب عن قيام 3 صيارفة كان بحوزتهم عملات نقدية عربية مختلفة دخلوا بها مؤخرا إلى الأراضى اللبنانية، بعد الإعلان عنها ثم قاموا بتبديلها إلى الدولار الأمريكى فى أسواق بيروت، ليتم شحن هذه الدولارات عقب ذلك إلى تركيا.

وكان النائب العام اللبنانى القاضى غسان عويدات قد أصدر مؤخرا قرارا بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب الصيارفة والتجار عبر مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) وكافة المعابر الحدودية، بعد رصد خروج مبالغ ضخمة بالدولار من لبنان عبر المطار والمعابر بصورة منظمة على نحو يهدد سلامة الوضع النقدى للبلاد.



وأشار مصرف لبنان المركزى – بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) – إلى أن العملات العربية الورقية التي تدخل إلى الأسواق اللبنانية يعاد شحنها إلى دول المنشأ للعملة ليتم استبدالها بالدولار الأمريكى ويعاد شحنها.

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وشدد على أن سوق القطع اللبنانى سيبقى سوقا حرا فى التعامل طبقا للقوانين وتعليمات البنك المركزي، داعيا الصيارفة وشركات الصرافة إلى الحصول على التراخيص اللازمة لشحن الأموال من قبل مصرف لبنان المركزي أو أن يتم شحن هذه الأموال عبر الشركات المرخص لها من البنك أو التقدم بطلب الترخيص من المصرف المركزى وفقا للتعليمات الصادرة في شأن أعمال الصيرفة وشحن الأموال، مع تحرير رأس المال المطلوب للحصول على هذا الترخيص، ومن ثم فلن توجد قيود على المبالغ المشحونة.



ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزي رياض سلامة والذي أعلن قبل أسابيع قليلة أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.