شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: عملية قتل أبو بكر البغدادى لم يصاب فيها أى جندى أمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،عدم إصابة أى جندى خلال عملية قتل أبو بكر البغدادي ، موضحا أنهم اقتحموا مكان اختباء زعيم تنظيم داعش من قبل مقاتلين رائعين وتم التخلص من ابو بكر البغدادي ومن برفقته فى فترة قصيرة.
وأضاف ترامب خلال كلمته للإعلان عن تفاصيل مقتل ابو بكر البغدادي، أن 3 أطفال قتلوا فى النفق، لافتا إلى أن عدد من المتواجدين مع ابو بكر البغدادي استسلموا وهم قيد الاعتقال.
وتابع الرئيس الأمريكى بدأت متابعة العملية من غرفة العمليات فى الساعة الخامسة، وتم التواصل بيننا من خلال هواتف مؤمنة لمنع تسريب أى معلومة تخص العملية، موضحا أن عملية إنزال الجنود تمت بعد لحظات من الهجوم خاصة أن الطيران كان منخفضا، وأشار ترامب إلى أن عملية قتل ابو بكر البغدادي شهد إطلاق نار عشوائى وتم السيطرة على الموقف بشكل سريع وإنجاح العملية.
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