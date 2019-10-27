شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن مقتل أبو بكر البغدادي فى عملية للقوات الخاصة الأمريكية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن قوات خاصة امريكية قتلت ابو بكر البغدادى مؤسس داعش، زعيم أعنف تنظيم إرهابى فى العالم. وأضاف "ترامب" خلال مؤتمر صحفى، للإعلان عن عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة بحثت عن البغدادى سنوات كثيرة، مضيفا: القوات الخاصة الامريكية قامت بعملية خطيرة جدا أثناء الليل فى شمال غرب سوريا ونجحت بطريقة رائعة، ولم يفقد شخص حياته فى العملية".

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