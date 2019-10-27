شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نسبة الوفاة بالالتهاب السحائى من 5 إلى 10% من الحالات عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى مبادرة 100 مليون صحة إن مصر من الدول المصنفة وفقا لمنظومة الصحة العالمية كدولة خالية من تفشى مرض الالتهاب السحائى، مؤكدة أن الأعراض تتمثل فى ارتفاع مفاجي فى درجة حرارة الجسم وصداع شديد وتصلب عضلات الرقبة والظهر وظهور اليافوخ لدى الرضع.

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وأضافت وزارة الصحة والسكان: هناك أعراض أخرى خاصة بتسمم الدم ولا تتعدى من 10 إلى 20% من الحالات وتظهر عليها أعراض تتمثل فى طفح جلدى أو بقع وردية وهبوط ضغط الدم وهذيان وغيبوبة وفشل بعض أجهزة الجسم.

وأضافت وزارة الصحة أن نسبة الحالات المتوفاة ما بين 5 إلى 10% من الحالات عالميا مع العلاج وتابعت: يجب الإسراع بالتوجة للمستشفيات فور ظهور أى أعراض غريبة على الأطفال أو حتى الكبار لفحصهم والإطمئنان عليهم جيدأ.