شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى نتعلم من إعلام الإخوان فى حلقة جديدة مع سيلفى تيوب #إعلامهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الزميل أسامة طلعت برنامجه الجديد على اليوتيوب "سيلفى تيوب" ويرصد البرنامج العديد من السلبيات فى حياتنا التى يجب أن نتوقف عنها كما يناقش بعض القضايا التى يتوقف أمامها المجتمع.

وقدم الزميل أسامة طلعت خلال حلقته الأولى من برنامج سيلفى تيوب، حلقة بعنوان إعلام الإخوان وما يقدمه من سلبيات وألفاظ مبتذلة، وكان هذا خلال الحلقة الأولى التى أكد خلالها أنه يريد التعلم منهم أي شيء مما يقدموه لكنه لم يجد فى إعلامهم سوى البذاءات.

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ويبدأ الزميل حلقات البرنامج الذى ينطلق أسبوعيا ومن المتوقع أن يشمل العديد من الأفكار سياسياً وترفيهياً وكوميدياً.