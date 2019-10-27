صور.. رصف وتطوير شوارع بالمطرية وعين شمس والزاوية الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الأجهزة التنفيذية لحى عين شمس شرق القاهرة، أعمال تطويرعدة شوارع بالحى من بينها شارع عبد الحميد عثمان وشارع منشية التحرير، وميدان الألف مسكن. وفى السياق بدأ حى الزاوية الحمراء شمال القاهرة، برصف مربع الإسعاف حيث سيتم تركيب بلاط الانترلوك بالمربع بالكامل، كما يشهد مركز شباب الامل بمنطقة القصيرين أعمال تطوير شامل. كما تم رصف شارع حامد شحاته المتفرع من شارع الترولى، بحى المطرية ضمن خطة تطوير الشوارع بالحى، كما تم تنفيذ اعمال تجريد بشارع إبراهيم العاصى واستكمال تجريد شارع ترعة الخماسينى من شارع ترعة الإسماعيلية تمهيدا لأعمال الرصف ورفع كفاءة شوارع المطرية. Advertisements

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