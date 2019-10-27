شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: الأزهر منارة العلم والعلماء ونهتم بالارتقاء بالتعليم الأزهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الشيخ السيد محمود سراج، الرئيس الجديد للإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، وأكدت الدكتورة منال عوض، على تقديرها لدور الأزهر الشريف، الذى يعد منارة العلم والعلماء، مشيرة إلى اهتمامها بالإرتقاء بمنظومة التعليم الأزهرى فى مختلف المعاهد الدينية بنطاق المحافظة.

وأشارت محافظة دمياط إلى أن اللقاء تناول بحث سبل توطيد أواصر التعاون بين المحافظة و المنطقة الأزهرية في الأنشطة والمجالات المختلفة، فضلًا عن تفعيل دور المنطقة بخطة المحافظة للقضاء على الأمية.

من جانبه، أكد الشيخ السيد محمود سراج، رئيس منطقة دمياط الأزهرية، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المنطقة والمحافظة لتحقيق الصالح العام.