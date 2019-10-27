شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فتح باب التقدم لـ 200 بعثة تدريبية بجامعة هارفارد بأمريكا للأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد للإعلان عن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهني.

وقالت وزارة الصحة، إن جميع الأطباء سيلتحقون بالزمالة المصرية بعد تخرجهم، بحيث يقضي الطبيب المتخصص في أي من التخصصات الــ24 المتاحة في الزمالة 5 سنوات، و3 سنوات لطبيب الأسرة، مضيفة أن ما يقرب من نصف الدفعة الأولى سيكون لمحافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل الجديد.

وكشفت الوزارة عن فتح باب التقدم ل 200 بعثة تدريبية في جامعة هارفارد بأمريكا للأطباء من الحاصلين على الزمالة والدكتوراه، وذلك في إطار إعداد مدربين لتدريب زملائهم فى مصر.

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وأضافت الوزارة أنه متاح للملتحقين بالزمالة تغيير التخصص مع بداية الحركة التالية، مشيرة إلى أن مصطلح التكليف انتهى وأصبح يطلق عليه مسمى طبيب مكلف متدرب في الزمالة المصرية، لافتة إلى أن الالتحاق بالزمالة سيكون في إحدى المستشفيات المعتمدة للتدريب في أقرب مكان للتكليف.

وأكدت أن الطبيب بعد التحاقه بالزمالة سيقضي 9 أشهر كل عام في المستشفى المكلف بها، و3 أشهر في وحدة صحية، وذلك لتلافي ما كان يحدث سابقا بإرسال الطبيب إلى الوحدة الصحية دون الحصول على أي مستوى من الخبرة والتدريب.

وقالت إن الطبيب الذي لن يرغب في الحصول على تخصص من التخصصات ال24 في الزمالة سيعتبر من أطباء الأسرة، ولن يكون مسماه طبيب ممارس عام، وسيقضى 9 أشهر من كل عام خلال سنوات الزمالة فى الوحدة الصحية، و3 أشهر فقط فى المستشفيات.