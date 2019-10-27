شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من غلق باب الترشح ..تعرف على عدد المرشحين فى انتخابات نادى القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق فى الخامسة مساء اليوم اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، باب تلقى طلبات الترشح، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم على كافة مقاعد مجلس الإدارة، 63 مرشحا، يأتى توزيعهم كالتالى: 4 مرشحين على مقعد رئيس النادى، 3 مرشحين على مقعد المتقاعدين، 14 مرشحا على مقاعد النيابة العامة، 21 مرشحا على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم، 21 مرشحا على مقاعد المستشارين، وذلك حتى غلق باب الترشح أمس السبت.

وبلغ عدد من تقدموا للترشح على مقعد رئيس النادى 4 مرشحين ، هم كلا من المستشارين محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس النادى حاليا، ويسرى عبد الكريم نائب رئيس محكمة الاستئناف، والدكتور عبد الفتاح مراد نائب رئيس محكمة الاستئناف ، وأحمد فؤاد الشافعى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

وتجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل، بعد أن انتهت المدة القانونية لوجود المجلس الحالى والذى يترأسه المستشار محمد عبد المحسن، والمحددة فى اللائحة الداخلية للنادى، حيث كان مجلس الإدارة قد أعلن رسميا عن مواعيد الانتخابات فى 10 أكتوبر الجارى.

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وتكون الانتخابات كلية على مستوى مقاعد مجلس الإدارة كاملة وعددها 17 مقعدا، هى: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.