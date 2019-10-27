شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: قول "عليا الطلاق" ليس طلاقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين اليوم الأحد، والتى جاء من بينها:"هل الحلف بكلمة عليا الطلاق وقوع للطلاق أم هو يمين؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"القول عليا الطلاق هو حلفان كأنه يقول أقسم بالله وبالتالى تكون كفارته كفارة يمين".

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وتابع عبد السميع:"هذا إن كان اللفظ عليا الطلاق فقط، ولكن البعض يقول عليا الطلاق مراتى طالق فهنا يكون يمينين وليس يمين واحد فقط وهذا يحتاج إلى تحقيق".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.