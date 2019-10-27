شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناخ زراعى يحدد أبرز التوصيات لمزارعى البطاطس لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد فهيم، أستاذ المناخ الزراعى، بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن مزارعى البطاطس النيلية يلجا إلى زراعة البطاطس المبكرة فى مناطق مصر الوسطى فى توقيتات شديدة الحرارة، لضمان وجود انتاج فى فترات ما بين العروتين الرئيسيتين فى مصر ضمانا لسعر مجزى، مضيفا أن محافظات المنيا وبنى سويف وأسيوط" تزرع أكثر من 40 ألف فدان خلال هذه الفترة، حيث تكون ميعاد الزراعة فى النصف الثانى من أغسطس وفى أجواء شديدة الحرارة مما يسبب مشاكل كبيرة للنمو والإنتاجية، بالإضافة إلى الكثير من الممارسات الزراعية الخاطئة .

وأضاف أستاذ المناخ الزراعى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه خلال الفترة الحالية فإن نباتات البطاطس فى مرحلة أقصى واسرع نمو خصرى وهو العمر الخاص بمرحلة بناء الجسم الأساسى للعرش، وهذه المرحلة هى مرحلة خروج البراعم الجانبية, واى تأخير فى نمو الافرع الجانبية يسبب نقص وتأخير لظهور الدرنات .

وتابع " فهيم "، أنه يجب المحافظة على أن تخرج المدادات فى توقيت واحد وتبدأ فى تكوين الدرنات فى توقيت نتوازن، من خلال عدة توصيات يجب اتباعها لزيادة الإنتاج من محصول البطاطس النيلية، أولها سرعة إضافة الدفعة الأخيرة من التسميد الازوتى (150 - 200 ك نترات نشادر للفدان , وممنوع اليوريا تماما)، إضافة الدفعة الأخيرة من حامض الفسفوريك بمعدل 10 ك للفدان مع الرى فى برميل، الرى دائما وابدا على الحامى وتجنب زيادة الرى أو نقصانه، بعد الرى بفترة كافية يتم الرش بمركبات تحفيز النمو (350 جم طحالب + 500 جم فولفيك + 500 جم عالى الماغنسيوم /200لتر ماء للفدان) .