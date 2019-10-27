شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع "شرابات" ينطلق فى السوق الدولية بفضل جهاز تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرض قيمته مليون و700 ألف جنيه حصل عليه محمد عادل من قبل جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان كفيلا بتطوير مصنعه الخاص بالمنسوجات القطنية "الجوارب"، وزيادة قدراته الإنتاجية وإتاحة الفرص المختلفة له ليجد مجالا وسط السوق الخارجية.

فى هذا التقرير نسلط الضوء على هذا المشروع باعتباره واحدا من آلاف المشاريع الحاصلة على تمويل من قبل الجهاز، وذلك لإبراز دوره فى النهوض بتلك المشاريع، وتذليل العقبات أمام القائمين عليها، بهدف زيادة قدراتهم الإنتاجية، ودفعهم للمنافسة فى السوق المحلية والعالمية.

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ويقول محد عادل صاحب المصنع أن إنتاج الأخير وتصدير منتجاته كان قاصرا على دولة الصين قبل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشجيع المستثمرين وتحرير سعر الصرف، مضيفا: الآن أصبحت الصناعة فى مصر مبشرة للغاية وبدأنا النشاط منذ 2014 .

وتابع: بعد مبادرة الــ5 % التى طرحها البنك المركزى على المستثمرين، فوجئنا بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم يد العون لكافة المصانع داخل المنطقة الصناعية وعرض التعاون عليهم جميعا وهذه خطوة إيجابية كثيرا.