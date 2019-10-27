شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الدواجن بالأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ورد إليها خلال بث مباشر للصفحة اليوم الأحد، حول حكم ذبح الدواجن بالأسنان فى حالة الضرورة.

Advertisements

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"لا تكون صحيحة فربما حال ذلك ويكون فى ذلك خنق، فالسكين تقطع الحلقوم والمريء قطعًا دون أن تضغط عليها فيحدث خنق للمذبوح، ولكن لو أننا تصورنا أن شخصًا سيضعها بين أسنانه من أجل أن يذبحها بأسنان لا شك أنه سيتغط على رقبتها بما يحدث خنقا ولو احتمالا وهذا حرام".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.