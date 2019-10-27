وزير الآثار يشارك في افتتاح معرض فني بشارع المعز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

شارك وزير الآثار الدكتور خالد العناني، في افتتاح المعرض الفني الثالث لمؤسسة (آرت دي إيجيبت)، والذي تقيمه هذا العام في شارع المعز لدين الله الفاطمي، ويستمر حتى 9 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الوزارة ومنظمة (اليونيسكو) وبالتعاون مع إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي للقاهرة التاريخية.

حضر مراسم الافتتاح وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس.

واصطحب العناني الحضور بجولة تفقدية لمشاهدة القطع الفنية التي قام بنحتها ورسمها وتكوينها نخبة من الفنانين الشبان الموهوبين والمعروضة داخل أربعة أبنية أثرية هي (مقعد ماماي السيفي، ومجموعة السلطان قلاوون، وبيت السحيمي، وقاعة محب الدين بشارع المعز).

وأعرب وزير الآثار، عن سعادته بقيام الوزارة برعاية مثل هذا الحدث الفني الراقي للعام الثالث على التوالي، حيث أقيم المعرض الأول في المتحف المصري بالتحرير عام 2017، والثاني كان في قصر الأمير محمد علي بالمنيل عام 2018، واليوم في أقدم المدن التراثية، وهي القاهرة التاريخية، حيث يجتمع الفن المعاصر مع عراقة الحضارة الإسلامية في حوار ثقافي رائع ومتناغم.

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وأوضح العناني، أن الدعم الذي توليه وزارة الآثار لمثل هذه الفعاليات يأتي في إطار السياسة الجديدة التي تنتهجها الوزارة لتشجيع وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المواقع الأثرية، مشيرا إلى أن مصر لأول مرة قامت بإسناد تقديم وتشغيل الخدمات بمنطقة الأهرامات الأثرية إلى إحدى شركات القطاع الخاص المصرية، كما اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة وانتهت من طرح كراسة الشروط لتقديم وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، كما تفتتح الوزارة نهاية العام أول متحف بتمويل كامل من القطاع الخاص بمدينة الغردقة نهاية العام.

من جانبها، قالت مسؤولة في مؤسسة (آرت دي إيجيبت) نادين عبد الغفار، إن المعرض هذا العام يشارك فيه 28 فنانا مصريا معاصرا عملوا على مدار عام كامل للبحث في تاريخ الأماكن الأثرية التي سيعرضون بها أعمالهم، وذلك من أجل خلق أعمال فنية مركبة تتماشى مع طبيعة هذه الأماكن.

وأضافت أن إقامة المعارض الفنية التي تضم الأعمال المعاصرة في هذه الأماكن الأثرية بما تحمله من تاريخ عريق بمثابة فرصة للجمهور لإعادة رؤية التراث بمنظور جديد، ويجعل البعض يعيد اكتشاف جمال وروعة هذه الأماكن التي ربما بعضها لا يحظى بالاهتمام المناسب لمكانتها التاريخية والفنية.

وتنظم مؤسسة (آرت دي ايجيبت)، خلال فترة إقامة المعرض، مجموعة من العروض الثقافية والفنية تتضمن مسرحيات قصيرة، وعروضا للكبار والصغار، بهدف نقل أهمية الفن والإبداع، والعادات الصحية والتسامح بين الناس، فضلا عن الورش الفنية التي سيقدمها نخبة من المتخصصين للطلاب حول تاريخ القاهرة وأهمية الحفاظ على التراث المصري الفريد.​