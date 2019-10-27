وزير القوى العاملة يسلم 376 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إعلان القيادة السياسية عام 2018 عاما لذوي القدرات الخاصة، مشددا علي أن الوزارة على أتم استعداد لرفع القدرات العملية لهذه الفئة كي يكونوا لبنة صالحة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال تسليم وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، 376 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بمرتبات تبدأ من 1200 جنيه شهريا، مقدمة من 13 من البنوك والشركات والمصانع، وفرتها منطقة شرق قوي عاملة التابعة لمديرية القوي العاملة بالقاهرة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوي المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.

ونوه بإطلاق الوزارة لمبادرة (مصر بكم أجمل) لبذل مزيدٍ من الجهد لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، فضلا عن المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية هذه الفئة لتوفير "حياة كريمة" وفرص عمل لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

ووعد سعفان بأن تكون هذه هي بداية نحو انطلاقة لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات الخاصة من تدريب وتشغيل، داعيا الشركات والبنوك والمصانع، التي وفرت فرص العمل لهذه الفئة، إلى الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل والتحدي والإنجاز بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

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وقال "إن الدولة تستهدف إنشاء 15 ألفا و300 مشروع بتكلفة تصل إلى 4 تريليونات جنيه، موضحا أن تلك المشروعات تأتي في مصلحة المواطن أولاً باعتبارها ستوفر فرص عمل بنسبة كبيرة، معربا عن أمله في الاستمرار في هذا الجهد لخفض معدل البطالة، الذي وصل إلي 7.5% من قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 8.1% خلال الربع الأول من نفس العام، وذلك بعد أن كان قد وصل إلي 13.2% خلال الربع الأول من عام 2013.

ومنح سعفان شهادات تقدير لممثلي البنوك والشركات والمصانع التي وفرت فرص العمل لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، مضيفا "أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات".

وفي ختام كلمته، قدم وزير القوى العاملة تحية لشهداء ومصابي الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، مشددا على أن الدولة لن تنسى أبدا أبناءها من الشهداء الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعا عن استقراره والوقوف يدا واحدة لمواجهة قوى التطرف والإرهاب، مطالبا الحضور بتقديم كل التضحيات لتبقي راية مصر عالية في مصف الدول المتقدمة.

وأهدت منسق عام الجمهورية عن متحدي الإعاقة هدي المهدي درع الجمهورية لوزير القوي العاملة، تقديرا لجهود الوزارة ومديرياتها علي مستوي المحافظات في توفير فرص عمل لائقة لذوي القدرات الخاصة.