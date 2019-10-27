عزل 6 سودانيين بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات الحمي الصفراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 6 ركاب سودانيين فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء.
وفوجئ أطباء الحجر الصحي، أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب طائرة "تاركو" القادمة من الخرطوم، بعدم حمل 6 ركاب سودانيين من إعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.
وبحسب بيان، أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفي الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.
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