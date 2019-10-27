الحكومة: أي مبالغ تتوافر من الموازنة سيتم ضخها في قطاع الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة موقف إعادة هيكلة موازنة وزارة الصحة، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات المختلفة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

ويأتي ذلك اتصالأً باللقاء الذي عقده رئيس الوزراء بوزيرة الصحة مطلع الشهر الجاري، وكلف خلاله بتقديم تقرير شامل بالإحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقاً للأولويات، يكون مقروناً بتوقيتات زمنية محددة، حتى يتم التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف الصحة يشغل أولوية أولى بالنسبة للحكومة، وأن أي مبالغ تتوافر من الموازنة سيتم ضخها في قطاع الصحة، للنهوض به على النحو الذي يساهم في الإرتقاء بالخدمات التي يقدمها للمواطنين، وطالب رئيس الوزراء باجراء حصر بالمستشفيات التي تم البدء في تنفيذها، ووصلت نسبة التنفيذ لـ 70% فأكثر ليتم التركيز عليها واتمامها، وأوضحت وزيرة الصحة أن هناك حصرأً كاملاً بها.

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وعرضت وزيرة الصحة، تفاصيل إعادة هيكلة اعتمادات الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2019/2020، ولفتت إلى الاحتياجات التمويلية المطلوبة لاستكمال المشروعات والمُبادرات لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكدت الوزيرة أن ما تم تدبيره من موازنة الوزارة وإعادة الهيكلة، يبلغ إجمالي 3.4 مليار جنيه، يتم حالياً ضخ هذا التمويل في المبادرات التي تقدم خدمات للمواطنين، بينما هناك تمويلأً آخر تحتاجه الوزارة لاستكمال مشروعاتها.

ونوهت إلى أنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لـ 13 مستشفى نموذجياً من إجمالي 30 مستشفى بدءاً من فبراير المقبل.

وكلف رئيس الوزراء وزيري التخطيط والمالية، بدراسة ما عرضته وزيرة الصحة بشأن التمويل المطلوب لاستكمال المشروعات، وفق ما تم بعد اعادة هيكلة الموازنة، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية مرحلياً، وفق الوفورات من الموازنة.