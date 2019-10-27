بملايين الجنيهات.. الأموال العامة توقع بتاجر عملة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية - سبق اتهامه في 4 قضايا "اتجار في النقد الأجنبي")، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بقريته والقرى المجاورة ليقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (ألف دولار أمريكي - 600 جنيه مصري - 7 ايصالات لاستبدال عملات أجنبية وعربية من البنوك المختلفة بلغت قيمتها 219,522 ألف ريال سعودي- 3,200 دولار أمريكي –236 دينارا كويتيا – 100 ريال قطري - 625 درهما إماراتيا)، وهاتف محمول تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "واتس آب" مع راغبي شراء وبيع العملات الأجنبية والعربية.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي بلغ (مليون ريال سعودي - 47 ألف دينار كويتي – 136 ألف دولار أمريكي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.