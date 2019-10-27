9 ديسمبر.. سماع الشهود في قضية "شغب جزيرة الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة 35 متهمًا في اتهامهم بالتجمهر والتعدي على قوات الشرطة، وإصابة 33 ضابطًا وفردًا في جزيرة الوراق، لجلسة 9 ديسمبر؛ لسماع الشهود.

عقدت الجلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، وعلي عمارة، بأمانة سر محمد الجمل، وأحمد مصطفى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومن موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، واستعراض القوة وقطع الطرق.

وجاء في التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.