تأجيل إعادة محاكمة 26 متهمًا بقضية "خلية مدينة نصر" لـ 26 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 26 متهمًا لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية، في القضية المعروفة بـ "خلية مدينة نصر" الإرهابية، لجلسة 26 نوفمبر؛ للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، وعلي عمارة .

كشفت تحقيقات النيابة ارتباط المتهم طارق أبو العزم الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده وتأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وتدعو للخروج عليه ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها اعضاء من دول أخرى وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة وقام المتهم الأول بإعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لتجهيز عناصر وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات الناسفة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في 23 أكتوبر من عام 2014، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على المتهمين.